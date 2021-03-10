18 пьяных водителей поймали сотрудники ГИБДД за праздничные выходные в Нижнем Тагиле

В отношении всех нарушителей были составлены административные материалы. За езду в состоянии опьянения водителям грозит 30 тысяч рублей штраф и лишение водительского удостоверения на срок от 1,5 до двух лет. За езду без прав предусмотрено наказание в виде ареста до 15 суток, либо штрафа.