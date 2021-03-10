18 пьяных водителей поймали сотрудники ГИБДД за праздничные выходные в Нижнем Тагиле

18 пьяных водителей поймали сотрудники ГИБДД за праздничные выходные в Нижнем Тагиле

Сегодня, 17:59ПроисшествияФото: Отдел пропаганды ГИБДД
18 пьяных и 11 не имеющих водительского удостоверения нарушителей поймали сотрудники ДПС в Нижнем Тагиле в ходе спецоперации в праздничные выходные.

Сплошные проверки проводились в рамках мероприятия «Стоп контроль» на территории Нижнего Тагила и Горноуральского городского округа, сообщает Отдел пропаганды ГИБДД.

18 водителей в нетрезвом виде были остановлены инспекторами, двое из них отказались от медосвидетельствования. Еще 11 человек не имели права управления транспортным средством, но сели за руль.

В отношении всех нарушителей были составлены административные материалы. За езду в состоянии опьянения водителям грозит 30 тысяч рублей штраф и лишение водительского удостоверения на срок от 1,5 до двух лет. За езду без прав предусмотрено наказание в виде ареста до 15 суток, либо штрафа.

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нарушениеГИБДДрейдпьяный водительНижний Тагил
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