Два трупа за сутки обнаружены в Екатеринбурге

Два трупа за сутки обнаружены в Екатеринбурге

Сегодня, 18:27ПроисшествияФото: 1Mediainvest.ru
Два мертвых тела за одни сутки найдены в Екатеринбурге. По данному факту СКР начал расследование.

Происшествия случились 10 марта. Одно из тел было обнаружено на Крауля, 10, а второе на Старых Большевиков, 3. Во втором случае, возле тела обнаружены следы крови и рюкзак, пишет Znak.

В Следственном комитете изданию подтвердили данную информацию и сообщили, что к месту происшествий выезжали группы. Предварительно установлено, что смерти не насильственные. По обоим фактам проводится расследование.

Напомним, на Эльмаше в Екатеринбурге было обнаружен труп мужчины. По словам очевидцев, мужчина сорвался с крыши 14-этажки. Погибший оказался 38-летним звукорежиссером Алексеем Коврижных. В СКР рассказали, что смерть не носит криминального характера.

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Екатеринбург
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