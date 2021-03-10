Два трупа за сутки обнаружены в Екатеринбурге

Происшествия случились 10 марта. Одно из тел было обнаружено на Крауля, 10, а второе на Старых Большевиков, 3. Во втором случае, возле тела обнаружены следы крови и рюкзак, пишет Znak.
В Следственном комитете изданию подтвердили данную информацию и сообщили, что к месту происшествий выезжали группы. Предварительно установлено, что смерти не насильственные. По обоим фактам проводится расследование.
Напомним, на Эльмаше в Екатеринбурге было обнаружен труп мужчины. По словам очевидцев, мужчина сорвался с крыши 14-этажки. Погибший оказался 38-летним звукорежиссером Алексеем Коврижных. В СКР рассказали, что смерть не носит криминального характера.