Два трупа за сутки обнаружены в Екатеринбурге

Напомним, на Эльмаше в Екатеринбурге было обнаружен труп мужчины. По словам очевидцев, мужчина сорвался с крыши 14-этажки. Погибший оказался 38-летним звукорежиссером Алексеем Коврижных. В СКР рассказали, что смерть не носит криминального характера.