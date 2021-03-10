ФСБ проверит «Тагилдорстрой» и «Службу заказчика городского хозяйства» в Тагиле

Нижнетагильское отделение УФСБ проводит проверку МКУ СГХЗ и МУП ТДС, рассказали TagilCity.ru в пресс-службе администрации Нижнего Тагила.
В среду 10 марта сотрудники ФСБ проводят изъятие документов для дальнейшего изучения. В мэрии уточнили, что мероприятие является обычной проверкой.
«Служба заказчика городского хозяйства» в Нижнем Тагиле выступает основным заказчиком по контрактам мэрии. МУП «Тагилдорстрой» является подрядчиком по ремонту и содержанию дорог. Предприятие также занимается реализацией проекта БКАД и обслуживает спортивные площадки города.