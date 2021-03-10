ФСБ проверит «Тагилдорстрой» и «Службу заказчика городского хозяйства» в Тагиле

Сотрудники ФСБ пришли с проверкой в МУП «Тагилдорстрой» и МКУ «Служба заказчика городского хозяйства» в Нижнем Тагиле.

Нижнетагильское отделение УФСБ проводит проверку МКУ СГХЗ и МУП ТДС, рассказали TagilCity.ru в пресс-службе администрации Нижнего Тагила. В среду 10 марта сотрудники ФСБ проводят изъятие документов для дальнейшего изучения. В мэрии уточнили, что мероприятие является обычной проверкой. «Служба заказчика городского хозяйства» в Нижнем Тагиле выступает основным заказчиком по контрактам мэрии. МУП «Тагилдорстрой» является подрядчиком по ремонту и содержанию дорог. Предприятие также занимается реализацией проекта БКАД и обслуживает спортивные площадки города.

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