Мужчина из Первоуральска избежал наказания за убийство и совершил еще одно

Житель Первоуральска в феврале совершил убийство и был отпущен из под следствия. Через два месяца мужчина снова напал на человека.

Первой жертвой мужчины стал электросварщик завода «Искра» в Новоуткинске, имевший семью и троих детей. 21 февраля 2020 года преступник, вместе с другом, находясь в алкогольном опьянении, напали на мужчину. Они разбили о его голову бутылку и осколками нанесли многочисленные ранения, сообщает Е1. Нападавшие сознались в содеянном. Но позже мужчина отказался от своих слов, заявив, что нападение совершал только его друг. После этого его перевели из подозреваемого в статус главного свидетеля и отпустили. Его друг был отправлен под домашний арест. Оставшись на свободе, 24 апреля 2020 года, мужчина совершает убийство 24-летнего молодого человека. Он приговорен к семи годам лишения свободы в колонии строгого режима. Жена электросварщика, многодетная вдова, требует изменить статус преступника по первому убийству ее мужа и признать виновным. Это означает, что нападавшие должны получить больший срок. Суд над мужчиной состоится в ближайшее время. Приговор будет вынесен присяжными заседателями. Напомним, 29 января суд Пригородного района Нижнего Тагила и присяжные заседатели оправдали мужчину, ранее осужденного по статье 111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). Присяжные не смогли установить причастность обвиненного к совершенному в 2018 году убийству. В Нижнем Тагиле суд присяжных оправдал осужденного за убийство мужчину

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