На избиение семилетнего ребенка в детском саду в Березовском пожаловались родители

На избиение семилетнего ребенка в детском саду в Березовском пожаловались родители

Сегодня, 13:55ПроисшествияФото: pixabay.com
Родители семилетнего мальчика из Березовского пожаловались, что их ребенок вернулся из детского сада с синяками на руках.

Ребенок рассказал, что во время тихого часа воспитатель требовала от него заснуть и угрожала отвести его отвести в холодную дверь, сообщается в группе «Инцидент Екатеринбург».

Родители задавали вопросы воспитателю, просили разъяснить ситуацию. Она ответила, что мальчик подрался. По данным «Life.ru», позже воспитательница сказала, что трогала руки ребенка, но не сильно.

В пресс-службе СУ СКР по Свердловской области сообщают, что по данному инциденту проводится проверка. По итогу будет принято процессуальное решение.

Напомним, что в августе 2020 состоялся суд по делу мальчика, который травмировался в частном детском саду в Нижнем Тагиле. Мать ребенка отказалась от выплаты в 150 тысяч рублей, которую им предлагала директор. По ее словам, на первом заседании суда она предлагала выплатить пострадавшей стороне 150 тысяч рублей единоразово, потому что в то время у нее были деньги. Но родители, несмотря на рекомендации прокурора, отказались, так как хотели получить 800 тысяч рублей.

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