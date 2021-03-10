Погоня 7 машин и стрельба по колесам легковушки в Екатеринбурге попала на видео

9 марта на перекрестке улиц Шефской и Фрезеровщиков в Екатеринбурге семь машин ДПС устроили погоню со стрельбой за водителем ВАЗ-2107. Он проигнорировал требование остановиться, полицейским пришлось прострелить все четыре колеса автомобиля. При этом водитель не пострадал, пишет «КП-Екатеринбург» со ссылкой на УМВД по Екатеринбургу.
Оказалось, что за рулем легкового автомобиля находился трезвый 19-летний водитель. Он купил машину, но на учет ее не поставил. При этом молодой человек неоднократно нарушал ПДД, а штрафы приходили на имя бывшего собственника. Продавец автомобиля снял машину с учета и заявил номера в розыск.
Напомним, в конце февраля 16-летний подросток в Серове устроил погоню и столкнулся с машиной ДПС. Он приобрел машину и должен был сдать ее на металлолом, однако сел за руль без прав.