Погоня 7 машин и стрельба по колесам легковушки в Екатеринбурге попала на видео

Оказалось, что за рулем легкового автомобиля находился трезвый 19-летний водитель. Он купил машину, но на учет ее не поставил. При этом молодой человек неоднократно нарушал ПДД, а штрафы приходили на имя бывшего собственника. Продавец автомобиля снял машину с учета и заявил номера в розыск.