Прокурор Свердловской области ушел в отставку и получил награду от Куйвашева

Напомним, 9 марта сообщалось о нарушениях, выявленных ревизорами Генпрокуратуры в ведомстве Свердловской области. Сообщается о практике сокрытия фактов наркоторговли, контролем за коррупцией и плохим надзором за органами МВД. Итоги проверка были озвучены на коллегии прокуратуры в Москве. Инсайдер рассказал, что в этот же день подал в отставку прокурор Свердловской области, государственный советник юстиции 2 класса, Сергей Охлопков.