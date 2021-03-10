Прокурор Свердловской области ушел в отставку и получил награду от Куйвашева

Сергей Охлопков получил знак отличия «За заслуги перед Свердловской областью» II степени.
За особые заслуги в сфере социально-экономического развития Свердловской области наградить: Охлопкова Сергея Алексеевича — прокурора Свердловской области, говорится в тексте указа губернатора 121-УГ.
Прокурор занимал должность с 2011 года. Инсайдер рассказал, что отставка Охлопкова связана с желанием Генпрокурора РФ Игоря Краснова обновить команды в субъектах страны, пишет Znak.
Напомним, 9 марта сообщалось о нарушениях, выявленных ревизорами Генпрокуратуры в ведомстве Свердловской области. Сообщается о практике сокрытия фактов наркоторговли, контролем за коррупцией и плохим надзором за органами МВД. Итоги проверка были озвучены на коллегии прокуратуры в Москве. Инсайдер рассказал, что в этот же день подал в отставку прокурор Свердловской области, государственный советник юстиции 2 класса, Сергей Охлопков.