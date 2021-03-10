Прокурор Свердловской области ушел в отставку и получил награду от Куйвашева

Прокурор Свердловской области ушел в отставку и получил награду от Куйвашева

Сегодня, 12:30ПроисшествияФото: Znak.com
Прокурор Свердловской области Сергей Охлопков ушел в отставку. Губернатор Евгений Куйвашев наградил его знаком отличия за заслуги перед регионом.

Сергей Охлопков получил знак отличия «За заслуги перед Свердловской областью» II степени.

За особые заслуги в сфере социально-экономического развития Свердловской области наградить: Охлопкова Сергея Алексеевича — прокурора Свердловской области, говорится в тексте указа губернатора 121-УГ.

Фото:Официальный интернет-портал правовой информации Свердловской области

Прокурор занимал должность с 2011 года. Инсайдер рассказал, что отставка Охлопкова связана с желанием Генпрокурора РФ Игоря Краснова обновить команды в субъектах страны, пишет Znak.

Напомним, 9 марта сообщалось о нарушениях, выявленных ревизорами Генпрокуратуры в ведомстве Свердловской области. Сообщается о практике сокрытия фактов наркоторговли, контролем за коррупцией и плохим надзором за органами МВД. Итоги проверка были озвучены на коллегии прокуратуры в Москве. Инсайдер рассказал, что в этот же день подал в отставку прокурор Свердловской области, государственный советник юстиции 2 класса, Сергей Охлопков.

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