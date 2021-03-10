Пропавший два месяца назад мужчина разыскивается в Сухом Логу

Пропавший два месяца назад мужчина разыскивается в Сухом Логу

Сегодня, 10:35ПроисшествияФото: СУ СК по Свердловской области
24 декабря 2020 года Евгений Заколпин ушел из дома в Сухом Логу и не вернулся.

Евгений Заколпин ушел из дома в Сухом Логу 24 декабря прошлого года. На сегодняшний день его местоположение не известно.

Мужчине 44 года, он является инвалидом третьей группы. Рост 175 см, худой, короткие прямые темные волосы. Подбородок прямой, лицо угловатое, глаза темного цвета. Особая примета, - шрам на груди.

Ушел из дома он в короткой черной куртке и черных джинсах. На нем была также толстовка на молнии с капюшоном, коричневая футболка и такого же цвета ботинки на шнурках и молнии. На голове пропавшего была вязаная черная шапка, сообщают в СК по Свердловской области.

Напомним, сотрудники правоохранительных органов объявили розыск без вести пропавшего мужчины в Заречном Свердловской области. Андрея Маленьких последний раз видели 9 декабря 2020 года.

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