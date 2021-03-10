Работа Twitter в РФ была замедлена Роскомнадзором

Работа Twitter в РФ была замедлена Роскомнадзором

Сегодня, 13:36ПроисшествияФото: pixabay.com
Роскомнадзор искусственно замедлил работу соцсети Twitter на территории России. Это связано с отказом соцсети блокировать запрещенные материалы.

По информации ведомства, Twitter не выполняет требования о блокировке материалов с 2017 года. За это время в адрес социальной сети было направлено более 28 тысяч подобных требований.

На 10 марта незаблокированными остались почти 3 168 материалов. Из них 2 569 содержат призывы к суициду, 450 размещают детскую порнографию, 149 содержат информацию об использовании наркотических средств.

Последним ярким примером стало игнорирование требований об удалении материалов с призывами несовершеннолетних к массовому самоубийству 3 марта 2021 года, сообщается в Telegram-канале Роскомнадзора.

Отмечается, что все подобные материалы другие социальные сети удалили по требованию регулятора.

Роскомнадзор внес Twitter в перечень угроз и с 10 марта ввел ограничения по скорости работы. Меры коснутся 100% мобильных устройств и 50% стационарных.

Уточняется, что в случае невыполнения требований, социальная сеть может быть полностью заблокирована в России.

Напомним, об отказе Twitter удалять запрещенный материал сообщалось 1 марта. С 1 февраля 2021 в России начал действовать закон, по которому социальные сети должны находить и оперативно блокировать неприемлемый контент. Если нет возможности самостоятельно оценить соответствие публикации законодательству РФ в течение 24 часов, администрация соцсетей обязана сообщить об этом в Роскомнадзор.

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