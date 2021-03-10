Спустя два года в Сургуте задержан грабитель пенсионера в Кольцово

Кража произошла в 2018 году в екатеринбургском аэропорту Кольцово. Мошенник украл у пенсионера банковскую карту и снял с нее 49 тысяч сбережений.

Потерпевший 74-летний мужчина прилетел в Екатеринбург из Симферополя. Не успев на автобус, он дожидался в Кольцово утреннего рейса. Злоумышленник заговорил с мужчиной и вошел в доверие. В разговоре о технологиях, молодой человек предложил установить приложение для оплаты покупок по телефону. Продолжая запутывать пожилого человека, не понимающего тонкостей проводимых операций, злоумышленник по банковской карте в банкомате провел несколько операций, во время которых хорошо запомнил ПИН-код,рассказали в УМВД по Екатеринбургу. Далее мошенник отвлек пенсионера и украл у него банковскую карту. Потерпевший обратился к сотрудникам аэропорта, которые по видеокамерам нашли подозреваемого в краже. Был составлен портрет преступника и организованы разыскные мероприятия. Мужчине удавалось скрываться 2,5 года. Он задержан в Сургуте сотрудниками транспортной полиции. Грабителю 25 лет. Он зарабатывает на жизнь кражами и уже был судим. Ни в одном из городов надолго не задерживается. На данный момент в отношении него возбуждено уголовное дело о краже. Напомним, 26 декабря 2018 года житель Екатеринбурга, ожидающий посадку на рейс до Москвы, зашел в сувенирный магазин, где украл игрушечного кота и две пары варежек из меха норки. Общая стоимость похищенного составила 20 тысяч рублей. Свердловчанин предстанет перед судом за кражу мехового кота в Кольцово

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