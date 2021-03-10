Водитель сгорел в иномарке в садах под Нижним Тагилом

Сообщение о пожаре в коллективном саду № 15 НТМК в районе реки Леба поступило на пульт диспетчеру 9 марта в 13.15.
Прибывшие сотрудники МЧС обнаружили на месте сгоревший на площади четырех квадратных метров автомобиль «Reno Logan» и мертвого владельца автомобиля, мужчину 1961 года рождения.
Предварительно установлено, что погибший находился за рулем в нетрезвом состоянии. Он работал в саду сторожем и ехал на смену. Дознаватели МЧС рассматривают две возможные причины трагедии: неисправность систем и механизмов машины и неосторожное обращение с огнем при курении самого погибшего.
Напомним, 7 и 8 марта два человека погибли во сне из-за пожаров в Нижнем Тагиле.