Водитель сгорел в иномарке в садах под Нижним Тагилом

Предварительно установлено, что погибший находился за рулем в нетрезвом состоянии. Он работал в саду сторожем и ехал на смену. Дознаватели МЧС рассматривают две возможные причины трагедии: неисправность систем и механизмов машины и неосторожное обращение с огнем при курении самого погибшего.