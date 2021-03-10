Водитель сгорел в иномарке в садах под Нижним Тагилом

Водитель сгорел в иномарке в садах под Нижним Тагилом

Сегодня, 16:20ПроисшествияФото: ОНД и ПР Нижнего Тагила и ГГО
Водитель Reno Logan обнаружен мертвым на месте пожара автомобиля в коллективном саду №15 (Леба) под Нижним Тагилом, сообщает отдел надзорной деятельности.

Сообщение о пожаре в коллективном саду № 15 НТМК в районе реки Леба поступило на пульт диспетчеру 9 марта в 13.15.

Прибывшие сотрудники МЧС обнаружили на месте сгоревший на площади четырех квадратных метров автомобиль «Reno Logan» и мертвого владельца автомобиля, мужчину 1961 года рождения.

Предварительно установлено, что погибший находился за рулем в нетрезвом состоянии. Он работал в саду сторожем и ехал на смену. Дознаватели МЧС рассматривают две возможные причины трагедии: неисправность систем и механизмов машины и неосторожное обращение с огнем при курении самого погибшего.

Фото: ОНД и ПР Нижнего Тагила и ГГО

Напомним, 7 и 8 марта два человека погибли во сне из-за пожаров в Нижнем Тагиле.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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