Екатеринбжцы нашли в подъезде младенца в коляске и вызвали полицию

Екатеринбжцы нашли в подъезде младенца в коляске и вызвали полицию
Екатеринбжцы нашли в подъезде младенца в коляске и вызвали полицию
Сегодня, 19:58ПроисшествияФото: 1MI

На Уралмаше в Екатеринбурге найден младенец в коляске

Утром 10 марта на Уралмаше в Екатеринбурге нашли малыша без мамы. Ребенок был в коляске, которая стояла в подъезде.

Екатеринбургские полицейские утром 10 марта выезжали на вызов. Там, в переулке Черниговском, 11, кем-то была оставлена коляска с младенцем. Правоохранители сразу же вызвали скорую.

Мальчика увезли в больницу. Врачи его осмотрели и оставили в стационаре. А сотрудники МВД отправились на поиски мамы пациента.

От соседей они узнали, что женщина приехала с ребенком к знакомому. Однако в ходе дальнейшей проверки выяснилось: ночевать она у него не осталась, а ушла к другому. Когда пришло время уйти на работу, а женщина в тот момент спала, мужчина вытащил коляску в подъезд и позвонил полицию, сообщает E1.

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Екатеринбург
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