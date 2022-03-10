Покатать детей в машине и помочь им заснуть решил пьяный житель Ивделя

Покатать детей в машине и помочь им заснуть решил пьяный житель Ивделя
Покатать детей в машине и помочь им заснуть решил пьяный житель Ивделя
Сегодня, 20:16ПроисшествияФото: ГИБДД по Свердловской области
Житель Ивделя решил помочь детям двух и четырех лет заснуть и поехал кататься с ними на машине. При этом он был нетрезвым.

Инцидент произошел вечером 5 марта. Экипаж ДПС остановил автомобиль Hyundai. Во время проверки документов инспектора увидели в салоне детей, которые ехали со своей мамой и ее сожителем. Мужчина рассказал, что малыши не могут уснуть, поэтому приходится их катать, сообщили в УГИБДД по Свердловской области.

Дети находились в автокреслах, но старший мальчик не пристегнулся ремнем безопасности. Это является нарушением. Из-за него инспектора начали оформлять на него протокол.

Однако во время общения с водителем они заметили запах алкоголя и предложили пройти освидетельствование. В результате выявлено 0,243 мг/литр. За это нарушение также был составлен протокол. Теперь водителю грозит штраф в 30 тысяч рублей и лишение прав до двух лет.

По данному факту сотрудники ГИБДД также направили информацию в ПДН, чтобы мама детей была привлечена к ответственности, так как она допустила поездку с нетрезвым водителем.

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