Суд лишил тагильчанина водительских прав за бегство с места ДТП

Суд лишил тагильчанина водительских прав за бегство с места ДТП
Суд лишил тагильчанина водительских прав за бегство с места ДТП
Сегодня, 19:01ПроисшествияФото: 1MI

Житель Нижнего Тагила осужден за оставление места ДТП

Тагилстроевский мировой суд Нижнего Тагила 10 марта рассмотрел административное дело об оставлении места ДТП. К ответственности привлечен местны житель, сбежавший с места аварии.

Инцидент произошел 6 марта на улице Индустриальной. Водитель Ford Mondeo возле дома № 44 «стукнул» чужой Skoda Fabia и скрылся. Сотрудники ГИБДД нашли нарушителя, им оказался 39-летний местный житель.

За оставление места дорожной аварии нарушителя привлекли к суду. На заседании 10 марта мужчину признали виновным и лишили водительских прав сроком на 1 год.

Всего же за последнюю неделю тагильские госавтоинспекторы привлекли к ответственности еще трех человек. Двух из них суд лишил водительских прав, и одного отправил под арест на 15 суток.

Сюжеты:
Нижний Тагил
Материалы по теме:
Свердловская областьдтпавтомобильводитель скрылсяНижний Тагил
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы