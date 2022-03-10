Суд лишил тагильчанина водительских прав за бегство с места ДТП

Инцидент произошел 6 марта на улице Индустриальной. Водитель Ford Mondeo возле дома № 44 «стукнул» чужой Skoda Fabia и скрылся. Сотрудники ГИБДД нашли нарушителя, им оказался 39-летний местный житель.
За оставление места дорожной аварии нарушителя привлекли к суду. На заседании 10 марта мужчину признали виновным и лишили водительских прав сроком на 1 год.
Всего же за последнюю неделю тагильские госавтоинспекторы привлекли к ответственности еще трех человек. Двух из них суд лишил водительских прав, и одного отправил под арест на 15 суток.