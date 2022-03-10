Труп мужчины найден в частном доме в Екатеринбурге во время тушения пожара

Тело мужчины найдено спасателями в частном доме на улице Хасановская в Екатеринбурге. Он погиб в результате пожара в ночь на 10 марта 2022 года.

Теперь следственный комитет Свердловской области проводит проверку. Установлено, что возможный очаг пожара находился у газового котла, который стоит возле дома. На теле самого погибшего признаков насилия не обнаружено, сообщили в пресс-службе свердловского СК. Точная причина смерти будет установлена в ходе экспертизы. Для выяснения обстоятельств пожара также назначена экспертиза. В УМВД Екатеринбурга уточнили, что сообщение о возгорании поступило около 01.30 ночи. На место прибыла следственно-оперативная группа, в том числе и сотрудники уголовного розыска. Во время осмотра места найдено тело мужчины 1978 года рождения. Личность пока устанавливается.

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