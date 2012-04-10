Два незаконных игровых зала располагались по одному и тому же адресу

В подпольном игровом зале никого не было, изъяли 8 системных блоков, 6мониторов и 43,5 тысячи рублей, рассказали ИА «Все новости» в пресс-службе нижнетагильского управления МВД. В соседний подъезд, во второе игорное заведение полиция пришла вчера днём. Там была девушка-оператор, впервые пришедшая туда на работу. Изъяли 7 игровых автоматов.