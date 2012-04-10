Два незаконных игровых зала располагались по одному и тому же адресу
10 апреля 2012, 09:04ПроисшествияОльга
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Оба – в доме 24 на Cтроителей. В первый оперативники наведались ночью субботы.
В подпольном игровом зале никого не было, изъяли 8 системных блоков, 6мониторов и 43,5 тысячи рублей, рассказали ИА «Все новости» в пресс-службе нижнетагильского управления МВД. В соседний подъезд, во второе игорное заведение полиция пришла вчера днём. Там была девушка-оператор, впервые пришедшая туда на работу. Изъяли 7 игровых автоматов.
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