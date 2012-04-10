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Тагильчанку задержали за кражу, а она созналась еще и в поджоге
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Тагильчанку задержали за кражу, а она созналась еще и в поджоге

10 апреля 2012, 15:29ПроисшествияВалерия Лошкарева
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