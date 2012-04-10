Тагильчанку задержали за кражу, а она созналась еще и в поджоге

В ходе оперативно-розыскных мероприятий ее вина была установлена и женщина дала признательные показания сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Свердловской области.

Сотрудники правоохранительных органов решили проверить женщину на причастность к другим преступлениям, совершенным на территории района. В ходе оперативно-следственных мероприятий следователями было установлено, что женщина причастна к поджогу, который произошел еще в конце декабря прошлого года.

Тогда в селе Бызово Нижнетагильского района загорелся дом, пламя с которого перекинулось на соседнюю постройку. На тот момент в горящих помещениях никого не было: хозяин одного дома ушел в гости, а владельцы второго использовали его в качестве летней дачи. Тогда установить причастность кого-либо к поджогу домов, выгоревших дотла, не удалось.

Задержанная женщина призналась в причастности к этому преступлению. Оказалось, что она была частой гостьей у хозяина сгоревшего дома. В последний раз, когда она нанесла ему визит, они распивали горячительные напитки.

Когда выпивка закончились, хозяин дома предложил даме самой сходить за порцией алкоголя и взял на себя все финансовые затраты. Женщина согласилась, но обратно она уже не вернулась, продолжив «банкет» уже в другой компании.

Хозяин дома затаил зло на нечестного гостя и пообещал ей расправу при встрече. Тогда женщина решила отомстить ему. Придя к нему в дом, она раскидала по двору старое тряпье и подожгла.