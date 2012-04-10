Три человека погибли на трассе Нижний Тагил-Нижняя Салда (ФОТО)

ДТП произошло 9 апреля в 17.55 на 31 км автодороги Нижний Тагил-Нижняя Салда, сообщили в пресс-службе областной ГИБДД.

В результате столкновения 24-летний водитель Лады-Калины, его мать и 79-летняя бабушка скончались на месте происшествия.

25-летний водитель автомобиля Хонда-Аккорд и 2 его пассажира 1983 г.р. и1982 г.р. были доставлены в Центральную городскую больницу г.ВерхняяСалда с телесными повреждениями (переломы, черепно-мозговые травмы,ушибы и ссадины).

Позже выяснилось, что водитель и пассажиры Лады-Калины направлялись вНижний Тагил на поезд до Ростова-на-Дону. Автомобиль Хонда-Аккорддвигался со стороны Нижнего Тагила в Верхнюю Салду, отметили впресс-службе.

Со слов очевидцев, водитель автомобиля Хонда-Аккорд двигался с явнымпревышением скоростного режима, след торможения составил 31 метр. Ранееводитель неоднократно привлекался к административной ответственности запревышение установленной скорости на величину более 40 км/ч.