В Нижнем Тагиле сотрудники полиции изъяли почти 100 грамм героина

Как сообщили в пресс-службе нижнетагильской полиции, пассажир, сидевшийна переднем сиденье автомашины, сбросил на дорогу свёрток с веществом,по внешнему виду напоминающим наркотическое. При личном досмотре у35-летнего мужчины обнаружили пакетик с курительной смесью.

Как рассказала заместитель начальника СО № 3 ОП № 18 ММУ МВД России«Нижнетагильское» Елена Даргель, житель Дзержинского района освободилсяиз мест лишения в январе 2012 года, где отбывал наказание за совершениеразбойного нападения. До этого он неоднократно был судим за преступленияимущественного характера. Задержанный мужчина не пыталсятрудоустроиться и, разумеется, не имел легального источника дохода.

В свертке обнаружен 99,62 грамм героина. В состав курительной смеси,обнаруженной в кармане задержанного мужчины, входит наркотическоесредство JWH, массой 1,5 грамма, что составляет особо крупный размер.

В отношении мужчины уголовное дело по статье «незаконное приобретение ихранение наркотических средств без цели сбыта». Мужчине грозит от трехдо десяти лет лишения свободы. В настоящее время мужчина арестован инаходится в СИЗО № 3 Нижнего Тагила.