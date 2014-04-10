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Смерть под колесами Камаза: в Нижнем Тагиле произошло жуткое ДТП (ФОТО; ВИДЕО 18+)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Смерть под колесами Камаза: в Нижнем Тагиле произошло жуткое ДТП (ФОТО; ВИДЕО 18+)

10 апреля 2014, 12:50Происшествия
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