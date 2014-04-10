Смерть под колесами Камаза: в Нижнем Тагиле произошло жуткое ДТП (ФОТО; ВИДЕО 18+)

Примерно в 7 часов утра на перекрестке улицы Гагарина и Свердловского шоссе 33-летний мужчина намеревался перейти дорогу по перекрестку, на котором не работал светофор. В утренние часы его включают редко. В момент того, как пешеход вступил на полосу, ведущую в направлении города, ему уступило дорогу маршрутное такси, остановившееся на крайней правой полосе. В этот момент мужчина, желая преодолеть оставшуюся часть пешеходного перехода, ускорился… и попал под колеса Камаза, который протащил его до пешеходного перехода на другую часть дороги.

Камеры видеонаблюдения зафиксировали момент ДТП. В отделении пропаганды ГИБДД сообщают, что водитель Камаза убеждал сотрудников в том, что пешеход перебегал вне пешеходного перехода, однако запись отбросила все сомнения. Кроме того, под большим вопросом находится полученная информация о скорости передвижения большегруза: по словам водителя, он ехал 40 км/ч.

Видео с сайта СетиТагила

Сергей Бернгардт, начальник Отделения пропаганды ГИБДД в Нижнем Тагиле по поводу случившегося сказал следующее:

Начнем с того, что Газель остановилась в правом ряду пропустить пешехода. Водитель, в обязанности которого входит, что «если на пешеходном переходе есть остановившееся транспортное средство, то он не имеет права продолжать движение, не убедившись в отсутствии пешехода на пешеходном переходе». С другой стороны, если смотреть по нормам безопасности, то, конечно, бежать пешеходу не стоило. Хотя водитель, увидев Газель, повторюсь, должен был остановиться, а он вместо этого продолжил движение с той же скоростью.

Судьба водителя будет решена в рамках следствия. При установлении вины, он будет привлечен к уголовной ответственности. Городской портал TagilCity.ru обращается к тагильчанам: будьте аккуратны на дорогах, цените свою и чужую жизни. И даже если у вас нет водительских прав, ознакомьтесь с правилами дорожного движения.

Фото предоставлены отделением пропаганды ГИБДД

Уже не в первый раз по неосторожности пешехода происходит ДТП, при чем чаще всего страдают только водители, вынужденные вызывать эвакуатор в Химки дешево. Пешеход же в большинстве случаев успевает покинуть место происшесвия, и не несет даже финансовой ответсвенности. Однако ГИБДД предупреждает - нарушение правил дорожного движения опасно для жизни.