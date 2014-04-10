В Нижнем Тагиле ДТП: на Старателе серьезно пострадал пешеход (ВИДЕО)
10 апреля 2014, 10:30Происшествия
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В редакцию TagilCity.ru поступило сообщение о серьезном дорожно-транспортном происшествии, которое случилось на Старателе.
Сегодняшним утром пользователь Дмитрий проезжал по Свердловскому шоссе около 7:00 часов. Он рассказал, что на перекрестке с улицей Гагарина, на полосе неподалеку от пешеходного перехода лежал мужчина в луже крови.
У обочины стоит грузовая машина с прицепом, я проезжал в 7.05 - сотрудники ДПС только приехали сообщает пользователь.
Подробностей дорожно-транспортного происшествия в Отделении пропаганды ГИБДД пока выяснить не удалось. Детали будут известны позже.
Видеозапись предоставил пользователь Дмитрий
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