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В Нижнем Тагиле ДТП: на Старателе серьезно пострадал пешеход (ВИДЕО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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В Нижнем Тагиле ДТП: на Старателе серьезно пострадал пешеход (ВИДЕО)

10 апреля 2014, 10:30Происшествия
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