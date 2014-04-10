В Нижнем Тагиле ДТП: на Старателе серьезно пострадал пешеход (ВИДЕО)

Сегодняшним утром пользователь Дмитрий проезжал по Свердловскому шоссе около 7:00 часов. Он рассказал, что на перекрестке с улицей Гагарина, на полосе неподалеку от пешеходного перехода лежал мужчина в луже крови.

У обочины стоит грузовая машина с прицепом, я проезжал в 7.05 - сотрудники ДПС только приехали сообщает пользователь.

Подробностей дорожно-транспортного происшествия в Отделении пропаганды ГИБДД пока выяснить не удалось. Детали будут известны позже.

Видеозапись предоставил пользователь Дмитрий