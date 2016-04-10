Под Нижним Тагилом произошла авария: погиб водитель (ФОТО)
10 апреля 2016, 12:25ПроисшествияТимофей Данилов
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Вчера в 11 часов вечера на 11-м километре Южного подъезда случилась дорожная трагедия.
Сюжеты: Нижний Тагил
37-летний водитель «Мазды» двигался со стороны села Николо-Павловское в город, сообщили Е1.ru в областном ГИБДД. Автомобилист выскочил на «встречку» и, судя по всему, не справился с управлением. Легковушка столкнулась с «Митсубиси», за рулем которой сидела 28-летняя девушка.
В результате аварии, мужчина скончался на месте. Автоледи госпитализирована в ЦГБ №4.
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В прошлое воскресенье на трассе под Нижним Тагилом МАЗ сбил пьяного пешехода. Нетрезвый житель Югорска прогуливался ночью по разделительной полосе без светоотражающих элементов на одежде.
© Тимофей Данилов, TagilCity.ru
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