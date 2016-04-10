Под Нижним Тагилом произошла авария: погиб водитель (ФОТО)

37-летний водитель «Мазды» двигался со стороны села Николо-Павловское в город, сообщили Е1.ru в областном ГИБДД. Автомобилист выскочил на «встречку» и, судя по всему, не справился с управлением. Легковушка столкнулась с «Митсубиси», за рулем которой сидела 28-летняя девушка.