23-летнему работнику кофейни в Екатеринбурге грозит 10 лет тюрьмы за нападение с ножом на пьяного мужчину
10 апреля 2017, 17:50Происшествия
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В Екатеринбурге задержан молодой человек, подозреваемый в нанесении ножевого ранения посетителю магазина.
Сюжеты: Екатеринбург
Ранее не судимый 23-летний сотрудник кофейни подозревается в нападении на пьяного посетителя магазина. Молодой человек уже дал признательные показания, объяснив свои действия тем, что пострадавший находился в неадекватном состоянии.
Когда он шел домой с работы, к нему подошел пьяный человек. Между ними возник конфликт, в ходе которого парень достал складной нож и ударил им мужчину, а потом убежал с места происшествия. Пострадавший был доставлен в больницу.
От ножа молодой человек избавился, выбросив его на ходу. Поймать злоумышленника помогла служебная собака. Возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит до 10 лет лишения свободы по соответствующей статье УК РФ, сообщает Е1.RU.
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