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23-летнему работнику кофейни в Екатеринбурге грозит 10 лет тюрьмы за нападение с ножом на пьяного мужчину
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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23-летнему работнику кофейни в Екатеринбурге грозит 10 лет тюрьмы за нападение с ножом на пьяного мужчину

10 апреля 2017, 17:50Происшествия
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