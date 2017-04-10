23-летнему работнику кофейни в Екатеринбурге грозит 10 лет тюрьмы за нападение с ножом на пьяного мужчину

Ранее не судимый 23-летний сотрудник кофейни подозревается в нападении на пьяного посетителя магазина. Молодой человек уже дал признательные показания, объяснив свои действия тем, что пострадавший находился в неадекватном состоянии.

Когда он шел домой с работы, к нему подошел пьяный человек. Между ними возник конфликт, в ходе которого парень достал складной нож и ударил им мужчину, а потом убежал с места происшествия. Пострадавший был доставлен в больницу.