Активист «Города без наркотиков» задержан за продажу гашиша в Верхней Пышме
10 апреля 2017, 11:50Происшествия
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В Верхней Пышме в ходе ОРМ был задержан наркоторговец, у которого изъяли при задержании более 100 грамм гашиша.
Он указал на сообщника, которым оказался активист «Города без наркотиков». Факт задержания подтвердил президент организации Андрей Кабанов, пишет Е1.
В пресс-службе МВД по Свердловской области от комментариев пока воздержались. Оба задержанных находятся под домашним арестом, идет следствие.
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