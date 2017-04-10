Активист «Города без наркотиков» задержан за продажу гашиша в Верхней Пышме

Он указал на сообщника, которым оказался активист «Города без наркотиков». Факт задержания подтвердил президент организации Андрей Кабанов, пишет Е1 .

В пресс-службе МВД по Свердловской области от комментариев пока воздержались. Оба задержанных находятся под домашним арестом, идет следствие.