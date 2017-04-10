Автомобиль сгорел на автозаправочной станции в Нижнем Тагиле (ФОТО)
10 апреля 2017, 08:40Происшествия
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В ночь на 9 апреля на одной из автозаправочных станций в Нижнем Тагиле загорелся автомобиль.
Сюжеты: Нижний Тагил
Это происходило на Черноисточинском шоссе, передает АН «Между строк». У АЗС «Уралконтрактнефть» произошло возгорание ТагАЗ Tager. Сообщение спасателям поступило в 1:30.
На тушение пожара выезжали четыре сотрудника пожарной охраны. К 2:05 огонь был полностью ликвидирован. Причины возгорания устанавливаются.
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Фото: АН «Между строк»
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