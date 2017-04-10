Мотоцикл столкнулся с иномаркой в Екатеринбурге (ФОТО)
10 апреля 2017, 08:00Происшествия
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В Екатеринбурге 9 апреля произошла авария с участием мотоциклиста. Отметим, что с наступлением весны в городах можно всё чаще встретить водителей на двухколесных транспортных средствах.
Сюжеты: Екатеринбург
Очевидцы сообщали, что девушка на Toyota при совершении разворота столкнулась с мотоциклом Racer. Мотоциклист находился в шлеме, поэтому серьезных травм удалось избежать. Он был госпитализирован с ушибом кисти и раной колена.
Пострадавшие транспортные средства были эвакуированы с места аварии, передает E1.ru.
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Фото: E1.ru
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