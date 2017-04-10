Пьяный мужчина обматерил полицейских и оголил гениталии: за оскорбление полицейских жителю Нижнего Тагила грозит уголовная ответственность (ВИДЕО)

Инцидент произошел около 17 часов в районе Алтайского рынка, недалеко от дома по адресу Юности, 18. Очевидцами событий стало большое количество местных жителей, в том числе женщины и дети.

Наряд ППС заметил двух мужчин, которые находились в состоянии сильного алкогольного опьянения и нарушали общественный порядок. Те громко и нецензурно разговаривали, привлекая к себе внимание. Полицейские сделали им замечание. После этого один из мужчин убежал, а второй повел себя неадекватно. Он начал оскорблять полицейских и, чтобы выразить своё отношение к их замечаниям, извлек из штанин своё «достоинство». Полицейские такой жест не оценили и надели на буяна наручники:

Сотрудники полиции были вынуждены применить физическую силу и задержать его. При этом мужчина оскорблял их и оказывал сопротивление. Тем не менее, его доставили в отделение полиции №17. За неповиновение законным требованиям сотрудников полиции на него был составлен административный протокол. Сегодня, 10 апреля, он был рассмотрен в суде сообщили в полиции Нижнего Тагила.

Кроме того, мужчине грозит и уголовная ответственность. Все собранные материалы будут направлены в следственный комитет для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по факту оскорбления сотрудников полиции.

Алкогольное опьянение чаще всего становится причиной попадания тагильчан в различные неприятные и неприглядные истории. Так, 10 апреля в центре города буйный пьяница обматерил бригаду скорой помощи, которая приехала к нему по вызову.