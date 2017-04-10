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Пьяный мужчина обматерил полицейских и оголил гениталии: за оскорбление полицейских жителю Нижнего Тагила грозит уголовная ответственность (ВИДЕО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Пьяный мужчина обматерил полицейских и оголил гениталии: за оскорбление полицейских жителю Нижнего Тагила грозит уголовная ответственность (ВИДЕО)

10 апреля 2017, 20:25ПроисшествияДенис Таратонов
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