Стела Героям Советского Союза была уничтожена в Сысерти (ФОТО)

По всей видимости, акт вандализма произошел еще зимой, поскольку разбитую стелу обнаружили только после оттаявшего снега, пишет Rupolit .

Фотографии накануне появились в социальных сетях. Информацию о планах по восстановлению и защите от вандалов в городской администрации Сысерти журналистам получить не удалось.