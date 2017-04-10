Стела Героям Советского Союза была уничтожена в Сысерти (ФОТО)
10 апреля 2017, 09:05Происшествия
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Накануне жители Сысерти обнаружили, что вандалы уничтожили стелу в память о Героях Советского Союза. Некогда она была установлена по инициативе Совета ветеранов города. Сейчас ее обломки разбросаны вокруг основания.
По всей видимости, акт вандализма произошел еще зимой, поскольку разбитую стелу обнаружили только после оттаявшего снега, пишет Rupolit.
Фотографии накануне появились в социальных сетях. Информацию о планах по восстановлению и защите от вандалов в городской администрации Сысерти журналистам получить не удалось.
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Фото: Rupolit
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