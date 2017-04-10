Труба неработающей котельной в Туринске обрушилась на гаражи: прокуратура проводит проверку

Стоит заметить, что ранее проводилась проверка состояния трубы и прокуратура признала ее аварийной. Строение принадлежит ОАО «Туринский хлебокомбинат» и решением суда оно должно было быть демонтировано.

Однако решение суда исполнено не было. Сейчас надзорное ведомство разбирается во всех обстоятельствах ЧП, после чего будут приняты меры прокурорского реагирования.