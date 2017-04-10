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Труба неработающей котельной в Туринске обрушилась на гаражи: прокуратура проводит проверку
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Труба неработающей котельной в Туринске обрушилась на гаражи: прокуратура проводит проверку

10 апреля 2017, 11:30Происшествия
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