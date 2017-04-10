Труба неработающей котельной в Туринске обрушилась на гаражи: прокуратура проводит проверку
10 апреля 2017, 11:30Происшествия
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10 апреля в Туринске в утреннее время произошло обрушение дымовой трубы неработающей котельной. Причинен ущерб собственникам трех гаражей, пострадавших от крушения конструкции.
Стоит заметить, что ранее проводилась проверка состояния трубы и прокуратура признала ее аварийной. Строение принадлежит ОАО «Туринский хлебокомбинат» и решением суда оно должно было быть демонтировано.
Однако решение суда исполнено не было. Сейчас надзорное ведомство разбирается во всех обстоятельствах ЧП, после чего будут приняты меры прокурорского реагирования.
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