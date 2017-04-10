Водитель Ауди устроил ДТП и скрылся с места аварии: в Нижнем Тагиле номер нарушителя попал на запись видеорегистратора (ВИДЕО)

Произошедшее в середине прошлой недели в центре Нижнего Тагила ДТП вряд ли попало бы в новостную повестку, если бы водитель одной из машин не допустил грубую ошибку, а именно — скрылся с места ДТП. На видео хорошо видно, как Audi во время поворота задевает автомобиль автора видео, а затем уезжает в неизвестном направлении.

В ГИБДД сообщили, что данное ДТП у них зарегистрировано, а владелец Audi установлен:

Благодаря видеозаписи стал известен владелец иномарки. Сегодня к нему выезжали сотрудники полиции, однако более подробно рассказать об этом ДТП мы сможем завтра рассказали редакции TagilCity.ru в ГИБДД Нижнего Тагила.

Автор: Пётр Кутузов

Ещё 9 апреля в комментариях под видео водитель «Шкоды» указывал, что владельцем «Ауди» является 75-летний тагильчанин, который не живёт по месту прописки. Скорее всего, за рулём находился не он, а другой человек. Портал TagilCity.ru будет следить за развитием этой темы и сообщит новые подробности, как только они станут известны.