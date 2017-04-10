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Водитель Ауди устроил ДТП и скрылся с места аварии: в Нижнем Тагиле номер нарушителя попал на запись видеорегистратора (ВИДЕО)
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Водитель Ауди устроил ДТП и скрылся с места аварии: в Нижнем Тагиле номер нарушителя попал на запись видеорегистратора (ВИДЕО)

10 апреля 2017, 18:25ПроисшествияДенис Таратонов
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