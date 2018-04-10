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5 лет тюрьмы назначено свердловскому водителю за смертельный наезд на двух девочек
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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5 лет тюрьмы назначено свердловскому водителю за смертельный наезд на двух девочек

10 апреля, 08:30Происшествия
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