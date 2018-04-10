5 лет тюрьмы назначено свердловскому водителю за смертельный наезд на двух девочек

Напомним, водитель в тот вечер был пьян. В районе 4 километра близ села Косулино он ехал на значительной скорости и, не справившись с управлением, выехал на обочину. В это время в попутном направлении шли 15-летняя и 14-летняя девочки. Обе погибли от полученных травм. С места происшествия мужчина скрылся, но вскоре был задержан.