Грабитель устроил стрельбу в одном из магазинов Екатеринбурга (ВИДЕО)
10 апреля, 11:05Происшествия
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10 апреля вооруженный мужчина напал на 2 магазина в Екатеринбурге.
Сюжеты: Екатеринбург
В одном из магазинов злоумышленник выстрелил, чтобы напугать продавцов. Он потребовал, чтобы ему открыли кассу. Похитив деньги, мужчина скрылся с места происшествия.
По словам представителя ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, в одном магазине нападавшему удалось украсть деньги, из другого ничего похитить он не сумел, сообщает Е.1.
Видео: Е.1
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