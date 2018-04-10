Школьница села Знаменское в Свердловской области покончила с собой

Трагедия произошла, когда девушка находилась в гостях у молодого человека. Собеседники рассказывают, что перед случившимся девушка могла прочитать в социальной сети переписку друга.

Друзья и одноклассники отзываются о погибшей как о веселой и успешной в учебе девушке. Комментарии от Следственного комитета на данный момент отсутствуют, передает E.1.