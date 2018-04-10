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Смертельный удар током: собака погибла на глазах у хозяйки в Нижнем Тагиле (ФОТО)
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Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Смертельный удар током: собака погибла на глазах у хозяйки в Нижнем Тагиле (ФОТО)

10 апреля, 16:40Происшествия
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