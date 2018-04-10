Смертельный удар током: собака погибла на глазах у хозяйки в Нижнем Тагиле (ФОТО)

Что это за провод - не установлено. Известно только, что после урагана 3 июня 2017 года обрывок провода перебросило через электропровода. Многократные обращения жильцов в ТСЖ и ООО «УК Центр-НТ» с просьбой убрать провод не принесли результата. Связаться с управляющей компанией в вечернее время не удалось.