Прокуратура проводит проверку по факту взрыва в многоэтажке Екатеринбурга

Прокуратура рассматривает несколько версий случившегося. В частности, проведение жильцами строительных работ с нарушением техники безопасности и взрыв бытового прибора. На место выехал прокурор Ленинского района Екатеринбурга Вахит Мухамадеев.

Будет проведена пожарно-техническая экспертиза, направленная на установление очага возгорания и причины взрыва. Также установят обстоятельства инцидента, по результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования.