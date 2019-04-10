Прокуратура проводит проверку по факту взрыва в многоэтажке Екатеринбурга
Сегодня, 12:44ПроисшествияФото: 1Mediainvest.ru
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Прокуратура организовала проверку обстоятельств взрыва, произошедшего 10 апреля в многоэтажке в Екатеринбурге, сообщает надзорное ведомство.
Сюжеты: Екатеринбург
Прокуратура рассматривает несколько версий случившегося. В частности, проведение жильцами строительных работ с нарушением техники безопасности и взрыв бытового прибора. На место выехал прокурор Ленинского района Екатеринбурга Вахит Мухамадеев.
Будет проведена пожарно-техническая экспертиза, направленная на установление очага возгорания и причины взрыва. Также установят обстоятельства инцидента, по результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования.
Напомним, что в результате взрыва в квартире дома на улице Мехренцева, 46 пострадали два человека.
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