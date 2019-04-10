Пять раз за сутки выезжали тагильские пожарные на горение сухой травы
Сегодня, 10:09ПроисшествияФото: 1Mediainvest.ru
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В Нижнем Тагиле в связи с теплой и сухой погодой зафиксированы возгорания сухой травы, сообщает Отдел надзорной деятельности.
Сюжеты: Нижний Тагил
9 апреля пожарные пять раз выезжали на горение сухой травы. В частности, на улице Зимняя площадь пожара составила 300 квадратных метров, на улице Решетникова близ дома №29 сухая трава загорелась в районе обеда, там площадь пожара составила 600 квадратных метров. На улице Алтайская трава горела на площади 800 квадратных метров. В 17 часов дня пожарные выезжали на тушение сухой травы на улице Горошникова. В вечернее время горение травы было зафиксировано на улице Джамбула. Также минувшим вечером горел мусор на улице Металлургов.
Помимо этого, 9 апреля в неэксплуатируемом строении на улице Дунайской, владелец которого пока не установлен, произошло горение мусора. В тушении огня принимали участие 12 пожарных на трех единицах техники.
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