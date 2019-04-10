Свердловская область заняла второе место по числу пожаров с погибшими

На первом месте, по итогам 2018 года, оказалась Московская область, там произошло 205 пожаров с летальным исходом, погибли 219 человек. В Свердловской области за год произошло 202 пожара со смертельным исходом, погибли 245 человек. На третьем месте оказался Пермский край, там случилось 199 пожаров с гибелью, скончались 238 человек.

За минувший год в России увеличилось число детей, погибших при пожарах. В 2017 году в огне погибли 359 детей, в 2018 году цифра увеличилась до 458 погибших.

По 496 фактам пожаров в России в 2018 году возбуждены уголовные дела по статьям 109, 216, 219 Уголовного Кодекса Российской Федерации.