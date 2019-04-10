В Нижнем Тагиле в поселке Северный возле школы умер 17-летний подросток
Сегодня, 13:02ПроисшествияАнна ГригорьеваФото: официальный сайт школы №13
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Следственный отдел СК РФ по Дзержинскому району Нижнего Тагила расследуют смерть 17-летнего подростка на территории школы №13 в поселке Северный, рассказал TagilCity.ru пресс-секретарь СУ СКР по Свердловской области Александр Шульга.
Сюжеты: Эксклюзив, Нижний Тагил
Как сообщает паблик «Тревожные новости», вечером 8 апреля молодые люди занимались на турниках, когда одному из школьников стало плохо.
Парни решили поиграть в опасную игру. Они давили друг другу на солнечное сплетение и на некоторое мгновение теряли сознание,пишут в соцсетях.
17-летний подросток умер на месте. В пресс-службе СУ СКР по Свердловской области обстоятельства смерти школьника не раскрывают. Прокомментировать произошедшее в школе №13 редакции TagilCity.ru отказались.
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