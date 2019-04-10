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В Нижнем Тагиле в поселке Северный возле школы умер 17-летний подросток
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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167935852

В Нижнем Тагиле в поселке Северный возле школы умер 17-летний подросток

Сегодня, 13:02ПроисшествияАнна ГригорьеваФото: официальный сайт школы №13
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