В Нижнем Тагиле в поселке Северный возле школы умер 17-летний подросток

Как сообщает паблик «Тревожные новости», вечером 8 апреля молодые люди занимались на турниках, когда одному из школьников стало плохо.

Парни решили поиграть в опасную игру. Они давили друг другу на солнечное сплетение и на некоторое мгновение теряли сознание,пишут в соцсетях.