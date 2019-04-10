В Нижнем Тагиле лихач на маршрутке промчался на красный свет по Космонавтов
Сегодня, 17:39ПроисшествияАнна ГригорьеваФото: скриншот с видео
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Водитель рейсовой маршуртки № 30 менее чем за минуту дважды грубо нарушил правила дорожного движения. Запись видеорегистратора с лихим газелистом опубликовал 10 апреля один из жителей Нижнего Тагила.
Сюжеты: Эксклюзив, Нижний Тагил
«Газель» ехала по улице Космонавтов в направлении Красноармейской. На видео видно, как хозяин регистратора тормозит на пешеходном переходе, а в это время по трамвайным путям пролетает маршрутка с большим красным номером 30 на стекле. Чуть не сбив пешеходов на переходе, машина промчалась дальше и проехала на красный сигнал светофора перекресток.
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Фото: скриншот видео с регистратора
По мнению автора видео, водитель маршрутки подвергал опасности жизни людей и должен быть наказан за нарушения.
Если водителя и предприятие накажут, будет замечательно. Тем более в городе работают камеры «Безопасный город», и номер не составит труда определить,рассказал редакции TagilCity.ru тагильчанин.
Видео
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Видео: TagilCity.ru
Был ли в момент нарушения водитель на смене и были ли в маршрутке пассажиры, неизвестно.
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