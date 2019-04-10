В Нижнем Тагиле лихач на маршрутке промчался на красный свет по Космонавтов

«Газель» ехала по улице Космонавтов в направлении Красноармейской. На видео видно, как хозяин регистратора тормозит на пешеходном переходе, а в это время по трамвайным путям пролетает маршрутка с большим красным номером 30 на стекле. Чуть не сбив пешеходов на переходе, машина промчалась дальше и проехала на красный сигнал светофора перекресток.

Фото: скриншот видео с регистратора

По мнению автора видео, водитель маршрутки подвергал опасности жизни людей и должен быть наказан за нарушения.

Если водителя и предприятие накажут, будет замечательно. Тем более в городе работают камеры «Безопасный город», и номер не составит труда определить,рассказал редакции TagilCity.ru тагильчанин.

Видео Видео: TagilCity.ru