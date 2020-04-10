На Урале зафиксирована первый случай смерти больного коронавирусом

Это мужчина 47 лет. Первые симптомы у него появились 30 марта. Он был госпитализирован в медучреждение, а 6 апреля у него подтвердился коронавирус. На следующий день состояние пациента ухудшилось, и он был переведен на искусственную вентиляцию легких.