На Урале зафиксирована первый случай смерти больного коронавирусом
Сегодня, 09:05ПроисшествияФото: 1Mediainvest.ru
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Вчера стало известно о смерти пациента Надымской больницы. Это первый случай летального исхода больного коронавирусом на Урале, пишет ТАСС.
Сюжеты: Коронавирус
Это мужчина 47 лет. Первые симптомы у него появились 30 марта. Он был госпитализирован в медучреждение, а 6 апреля у него подтвердился коронавирус. На следующий день состояние пациента ухудшилось, и он был переведен на искусственную вентиляцию легких.
На Ямале зафиксирован 41 случай коронавируса, на Урале — 196 заболевших. В Свердловской области подтверждено 59 случаев, половина пациентов уже поправились и выписаны из больниц.
Карта распространения коронавируса в России
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