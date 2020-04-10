В Краснотурьинске будут судить убившего и съевшего собаку мужчину
Сегодня, 20:56ПроисшествияФото: предоставлено В.Н. Горелых
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В Краснотурьинске перед судом предстанет 40-летний мужчина, который обвиняется в том, что убил и съел собаку. Об этом рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.
Мужчина обвиняется по статье «Жестокое обращение с животными». Он был ранее судим за хищение чужого имущества. По словам Валерия Горелых, он полностью признал вину, рассказав, что работать ему лень, а есть хочется.
Чувств сожаления любитель мяса собак не продемонстрировал. Очевидно, отлов животных для приготовления из них похлебки и жаркого у таких варваров поставлен на поток, пояснил Горелых.
Шкуру и голову убитой собаки обнаружили горожане. Пес по кличке Федя был известен жителям города. Когда-то он спас второклассника от стаи бродячих собак.
Статья, по которой обвиняется мужчина, предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.
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