В Краснотурьинске будут судить убившего и съевшего собаку мужчину

Мужчина обвиняется по статье «Жестокое обращение с животными». Он был ранее судим за хищение чужого имущества. По словам Валерия Горелых, он полностью признал вину, рассказав, что работать ему лень, а есть хочется.

Чувств сожаления любитель мяса собак не продемонстрировал. Очевидно, отлов животных для приготовления из них похлебки и жаркого у таких варваров поставлен на поток, пояснил Горелых.

Шкуру и голову убитой собаки обнаружили горожане. Пес по кличке Федя был известен жителям города. Когда-то он спас второклассника от стаи бродячих собак.