В Первоуральске в результате травмы на производстве погиб сварщик
Сегодня, 11:50ПроисшествияФото: 1Mediainvest.ru
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Сварщик ООО ЗМК «Конструктив» в Первоуральске скончался в результате производственной травмы, сообщает региональная прокуратура.
Инцидент произошел 7 апреля. Рабочий 1989 года рождения, находясь около стола для сварки на территории производственного цеха, убрал распорку от металлоконструкции «стропильный ригель», конструкция поехала и придавила собой мужчину.
Травмированный работник был госпитализирован в медучреждение, где потом скончался.
Надзорное ведомство проводит проверку на предприятии, будет дана оценка соблюдению требований законодательства об охране труда.
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