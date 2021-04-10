Есть погибшая: автобус с российскими туристами перевернулся в Турции

Есть погибшая: автобус с российскими туристами перевернулся в Турции
Сегодня, 17:29ПроисшествияФото: cumhuriyet в Twitter
ДТП с автобусом, в котором находились российские туристы, произошло в Турции. В результате аварии 26 россиян пострадали, одна женщина погибла.

Инцидент произошел 10 апреля, около 9.30, на трассе Конья — Аксарай. По предварительным данным, водитель транспортного средства не сумел справиться с управлением на обледеневшей дороге и съехал в кювет. В общей сложности в автобусе было 32 россиянина, которые ехали из Анталии в Каппадокию.

Пострадавшие были доставлены в больницы в населенных пунктах Конья и Сельчук. Им оказали необходимую медицинскую помощь, сообщило в Facebook российское генконсульство в Турции.

На место аварии прибыли два сотрудника российского посольства в Анкаре. Они смогут помочь пострадавшим.

Напомним, 1 марта стало известно, что туристы из Екатеринбурга, которые застряли в аэропорту Антальи, самостоятельно оплачивают проживание в отеле и покупают билеты домой. Они намерены судиться с авиакомпанией.

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