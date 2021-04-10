Пожарный погиб в Асбесте при тушении дома из-за обрушения стены

Сообщение о пожаре на улице Лесная, 1 в Асбесте поступило на пульт диспетчеру 10 апреля в 8.15. Строящийся частный дом горел на площади 64 квадратных метра. Один из пожарных получил травмы, не совместимые с жизнью из-за обрушения стены, сообщает ГУ МЧС по свердловской области.
В связи с происшествием Следственный комитет по Асбесту организовал доследственную проверку, сообщил старший помощник руководителя СКР по Свердловской области Александр Шульга. Специалисты осмотрели место гибели мужчины, опрашиваются очевидцы, устанавливаются все обстоятельств трагедии. Кроме того, назначена судебная медицинская экспертиза. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.
Напомним, трое пожарных погибли при тушении склада в Красноярске 3 февраля 2021 года и были награждены посмертно орденами мужества. Площадь пожара составила 3,5 квадратных километра, при тушении были использованы 118 спасателей и 37 единиц техники.