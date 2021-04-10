Пожарный погиб в Асбесте при тушении дома из-за обрушения стены

Сообщение о пожаре на улице Лесная, 1 в Асбесте поступило на пульт диспетчеру 10 апреля в 8.15. Строящийся частный дом горел на площади 64 квадратных метра. Один из пожарных получил травмы, не совместимые с жизнью из-за обрушения стены, сообщает ГУ МЧС по свердловской области.