Снег с полей затопил участки жилых домов в поселке под Верхней Пышмой

Сельчане пояснили, что они обращались с проблемой в администрацию Верхней Пышмы, однако там ответили, что сделать ничего не могут и посоветовали потерпеть несколько дней, а в «Водоканале» им заявили, что не могут откачать воду.
Такой поток воды здесь уже пятый день. Днем вообще никак не пройти, течение, как на реке, к вечеру стихает, рассказала Е1 местная жительница Светлана.
Она отметила, что они вызывали трактор для прочистки канав за свой счет. Жителям приходится ставить поддоны, чтобы перемещаться по участку. Женщина опасается, что на огороде сгниют посадки.
Мы сами не можем попасть домой и выйти, собака не может выйти из будки, пожаловалась она.
Напомним, жители поселка Гагарский под Екатеринбургом много лет просят построить новую дорогу, так как каждую весну ее размывает, а сам поселок и участки топит. Она ведет к школе, детскому саду и магазину, людям приходится добираться туда в резиновых сапогах.