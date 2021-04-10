Толпа школьников устроила массовую драку и напала на полицию в Краснотурьинске

Толпа школьников устроила массовую драку и напала на полицию в Краснотурьинске
Сегодня, 19:54ПроисшествияФото: 1mediainvest.ru
30 школьников устроили массовую драку, после чего напали на женщину и полицию в Краснотурьинске.

Инцидент произошел 8 апреля, около одного из магазинов на улице Попова. Сначала подростки конфликтовали между собой. Они дрались, пока местные жители не вызвали полицию, сообщает паблик «Вечерний Краснотурьинск» во «Вконтакте».

По прибытию сотрудников правоохранительных органов подростки начали бросаться на полицейских, которые пытались их успокоить. В результате стражи порядка забрали в отделение несколько школьников, однако остальные разбежались по двору.

Было видно, что некоторые из них сильно пьяны. Одна женщина сделала им замечание из окна, а потом пошла гулять с собакой. И они на нее напали,рассказали свидетели.

По их словам, женщину окружили около 15 подростков. Они напали на свердловчанку и начали бить ее по лицу, после чего прыснули из перцового баллончика. Пострадавшая обратилась в полицию.

На данный момент в МВД сделали заявление, что нашли всех фигурантов инцидента. Проводится проверка.

Напомним, 4 марта стало известно, что в Каменске-Уральске было заведено уголовное дело по факту потасовки несовершеннолетних с полицейскими в заведение общепита.

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