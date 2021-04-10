«Внутри 14 кошек»: жилой дом загорелся на Юго-Западе в Екатеринбурге

В пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области сообщили, что в прошествии обошлось без пострадавших. Пристрой к жилому дому загорелся на площади 70 квадратных метров. Также есть угроза дальнейшего распространения огня. Тушением пожара занимаются две единицы техники и десять человек личного состава.