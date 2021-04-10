За случайный выстрел из ружья житель Серова получил 400 часов обязательных работ

Инцидент случился в августе 2020 года. 36-летний мужчина гостил у своего отца, где распивал алкоголь. В один момент напитки закончились, мужчина отправился в магазин. По пути он увидел своего знакомого, который ругался с группой людей. Решив защитить товарища, мужчина извлек из багажника своей машины ружье.
В результате один из участников конфликта захотел отобрать оружие, но прогремел выстрел. Медики диагностировали у потерпевшего не проникающее дробовое ранение грудной клетки и плеча.
Мужчина с ружьем раньше уже имел проблемы с законом. Он был осужден за грабежи и умышленное причинение легкого вреда здоровью. Его отец также был привлечен к ответственности за незаконное хранение оружия.
Напомним, 5 марта полицейские в Серове изъяли винтовку Мосина времен Второй мировой войны. А у жителя Нижнего Тагила был обнаружен пистолет Макарова.