iPhone 11 был похищен у девушки на автобусной остановке в Екатеринбурге

iPhone 11 был похищен у девушки на автобусной остановке в Екатеринбурге
iPhone 11 был похищен у девушки на автобусной остановке в Екатеринбурге
Сегодня, 13:51ПроисшествияФото: скриншот с видео Е1
Телефон у молодой женщины украли в декабре 2021 года около южного автовокзала в Екатеринбурге. Потерпевшая нашла видеозапись, на которой был запечатлён момент кражи.

Свердловчанка вышла на остановке из автобуса №37. iPhone, лежавший в кармане шубы, похитили при пересадке в другой автобус, рассказала Е1 потерпевшая.

На видеозаписи видно, что кража была совершена неизвестной девушкой. По словам владелицы украденного iPhone, до этого она предпринимала первую попытку: подошла поближе к потерпевшей, прикрывшись пакетом и сумкой. Во второй раз украсть телефон ей получилось.

Девушка обнаружила исчезновение iPhone практически сразу, когда зашла в автобус и хотела оплатить проезд телефоном.

С помощью часов Apple Watch получилось определить местоположение телефона — улица Данилы Зверева, 7. Муж свердловчанки съездил по этому адресу, но так как там находится многоэтажный дом, вернуть телефон не удалось. Кроме того, и девушка, и её муж посетили все ломбарды, но и там пропажа не обнаружилась.

Молодая женщина написала о факте кражи заявление в полицию, но и эта мера вернуть телефон не помогла.

Напомним, недавно в Нижнем Тагиле нашли подозреваемого в краже телефона у одного из посетителей кафе «Девичья башня» — 29-летнего мужчину, ранее судимого за разбойное нападение и грабёж.

Сюжеты:
Екатеринбург
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Свердловская областькражаIphoneЕкатеринбург
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