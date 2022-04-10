iPhone 11 был похищен у девушки на автобусной остановке в Екатеринбурге

Телефон у молодой женщины украли в декабре 2021 года около южного автовокзала в Екатеринбурге. Потерпевшая нашла видеозапись, на которой был запечатлён момент кражи.

Свердловчанка вышла на остановке из автобуса №37. iPhone, лежавший в кармане шубы, похитили при пересадке в другой автобус, рассказала Е1 потерпевшая. На видеозаписи видно, что кража была совершена неизвестной девушкой. По словам владелицы украденного iPhone, до этого она предпринимала первую попытку: подошла поближе к потерпевшей, прикрывшись пакетом и сумкой. Во второй раз украсть телефон ей получилось. Девушка обнаружила исчезновение iPhone практически сразу, когда зашла в автобус и хотела оплатить проезд телефоном. С помощью часов Apple Watch получилось определить местоположение телефона — улица Данилы Зверева, 7. Муж свердловчанки съездил по этому адресу, но так как там находится многоэтажный дом, вернуть телефон не удалось. Кроме того, и девушка, и её муж посетили все ломбарды, но и там пропажа не обнаружилась. Молодая женщина написала о факте кражи заявление в полицию, но и эта мера вернуть телефон не помогла. Напомним, недавно в Нижнем Тагиле нашли подозреваемого в краже телефона у одного из посетителей кафе «Девичья башня» — 29-летнего мужчину, ранее судимого за разбойное нападение и грабёж. Найден подозреваемый в краже телефона около кафе «Девичья башня» в Нижнем Тагиле

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