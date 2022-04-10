Управлявшая Honda девушка въехала в карету скорой помощи в Екатеринбурге

Управлявшая Honda девушка въехала в карету скорой помощи в Екатеринбурге
Управлявшая Honda девушка въехала в карету скорой помощи в Екатеринбурге
Сегодня, 10:53ПроисшествияФото: Е1
Автомобиль Honda влетел в скорую помощь. Авария случилась в Екатеринбурге на перекрёстке Машиностроителей и Лукиных днём 9 апреля.

Карета скорой помощи ехала с сиреной. Машина двигалась по первой полосе с превышением скорости. Водитель, увидев карету за перекрёстком, решила обогнать её. В результате ДТП пострадал фельдшер, рассказал Е1 свидетель происшествия.

По словам другого очевидца, Honda ехала по светофору на зелёный свет. Госавтоинспекторы сейчас на месте происшествия устанавливают все обстоятельства аварии.

Фото:Е1

Напомним, в ночь на 9 апреля на двадцать шестом километре трассы «ЕкатеринбургТюмень» легковой автомобиль влетел в большегруз. Водитель иномарки скончался на месте.

Сюжеты:
Екатеринбург
Материалы по теме:
Свердловская областьпроисшествиедтпавтомобильскорая помощьаварияЕкатеринбург
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы