Управлявшая Honda девушка въехала в карету скорой помощи в Екатеринбурге

Автомобиль Honda влетел в скорую помощь. Авария случилась в Екатеринбурге на перекрёстке Машиностроителей и Лукиных днём 9 апреля.

Карета скорой помощи ехала с сиреной. Машина двигалась по первой полосе с превышением скорости. Водитель, увидев карету за перекрёстком, решила обогнать её. В результате ДТП пострадал фельдшер, рассказал Е1 свидетель происшествия. По словам другого очевидца, Honda ехала по светофору на зелёный свет. Госавтоинспекторы сейчас на месте происшествия устанавливают все обстоятельства аварии. Фото: Е1 Напомним, в ночь на 9 апреля на двадцать шестом километре трассы «Екатеринбург — Тюмень» легковой автомобиль влетел в большегруз. Водитель иномарки скончался на месте. Водитель ЗАЗ Chance влетел в припаркованный большегруз и погиб на свердловской трассе

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