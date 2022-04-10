Управлявшая Honda девушка въехала в карету скорой помощи в Екатеринбурге

Карета скорой помощи ехала с сиреной. Машина двигалась по первой полосе с превышением скорости. Водитель, увидев карету за перекрёстком, решила обогнать её. В результате ДТП пострадал фельдшер, рассказал Е1 свидетель происшествия.
По словам другого очевидца, Honda ехала по светофору на зелёный свет. Госавтоинспекторы сейчас на месте происшествия устанавливают все обстоятельства аварии.
Напомним, в ночь на 9 апреля на двадцать шестом километре трассы «Екатеринбург — Тюмень» легковой автомобиль влетел в большегруз. Водитель иномарки скончался на месте.